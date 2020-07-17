Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Разработка космических кораблей Orion, которые планируется использовать для полетов американских астронавтов на лунную орбиту и обратно в рамках программы «Артемида», обошлась Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в $16,7 млрд. Такие цифры приводятся в докладе генерального инспектора американского космического ведомства, опубликованного на сайте NASA.

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В среднем это составляет $1,1 млрд в год, или около 6% всего бюджета ведомства. При этом отмечается, что львиную долю этих средств NASA выплатило корпорации Lockheed Martin, которая является главным подрядчиком по разработке капсулы «Орион».

При этом указано, что часть бонусов, выплаченных разработчику Lockheed Martin, были не обоснованы. Несмотря на значительное увеличение расходов и задержки с графиком, Lockheed Martin получила почти все доступные премиальные сборы. Эти гонорары показались генеральному инспектору NASA Полу Мартину чрезмерными. Речь идёт в общей сложности о $27,8 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый контракт на разработку кораблей Orion NASA заключило в августе 2006 года. В июле 2019 года было объявлено о завершении строительства пассажирского модуля и начале сборки пилотируемого корабля Orion, который будет использоваться при первом запуске в рамках американской лунной программы «Артемида». Планируется, что во время этого запуска корабль Orion совершит облёт Луны и вернётся на Землю в автоматическом режиме. А уже во время второго полёта в рамках этой программы Orion доставит к Луне астронавтов.