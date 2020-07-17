Токио, , 10:12 — REGNUM Японский автопроизводитель Mitsubishi провёл испытания рестайлинговой модели Outlander. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Внешний вид обновлённого авто позаимствован от футуристичной концептуальной модели Mitsubishi Engelberg Tourer, премьера которой состоялась в прошлом году. Этот концепт выделяется длинными задними фонарями и габаритным спойлером над стеклом, а также горизонтальными отражателями.

Ожидается, что новинка будет построена на «тележке» CMF-С/D. Она позволит оснастить рестайлинговый Outlander атмосферным мотором производительностью 181 л. с. рабочим объёмом 2,5 л. Он будет сочетаться с вариатором.

Кроме того, в Европе моторная линейка автомобиля, возможно, будет включать в себя гибридный силовой агрегат.

Официальная премьера обновлённого Outlander планируется в октябре нынешнего года на автошоу в Париже.

Напомним, в июле цены почти на все пикапы Mitsubishi L200 в России выросли на 0,7−0,9%. Стоимость не изменилась только на версию Intense.

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