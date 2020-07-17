Токио, , 09:53 — REGNUM Японская компания Toyota представила новое спортивное исполнение для седана Corolla 2021 модельного года под названием Apex Edition. Снимок распространила пресс-служба автопроизводителей.

Toyota Corolla Apex Edition Пресс-служба Toyota

В компании подчеркнули, что новинка будет выпущена ограниченным тиражом в 6 000 единиц.

Apex Edition основан на комплектациях SE и XSE. Авто имеет двухлитровый четырехцилиндровый мотор, производительность которого равна 169 «лошадям» (205 Нм). Силовой агрегат будет функционировать или с бесступенчатой трансмиссией или с 6-скоростным МКПП.

Клиренс Apex Edition стал на 15 мм ниже к земле по сравнению с базовым автомобилем. Это стало возможным благодаря уникальным винтовым пружинам с внутренними амортизаторами отскока. Также автопроизводители снабдили машину передней подвеской жесткостью 47% и задней — 33%. По заверениям представителей компании, такой седан будет лучше входить в повороты.

Ранее дилеры компании Toyota в РФ приступили к приёму заказов на две новые модификации Toyota RAV4 — «Престиж» и «Престиж Safety», оснащенных инновационным вариатором и системой полного привода.

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