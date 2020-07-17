Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Американская тюнинг-компания Saleen из Соединённых Штатов занялась подготовкой тюнинг-проекта для нового внедорожника Ford Bronco. Изображения с будущим рестайлинговым авто размещены на сайте компании.

Новинка будет называться Saleen Big Oly Bronco. Её создание навеяно гоночным болидом Big Oly 1971 года, который обладал каркасно-панельным корпусом с элементами, которые имитируют дизайн первого Ford Bronco.

Судя по официальному рендеру, отличиями Saleen Big Oly Bronco от серийного экземпляра станут новые наружные кузовные панели, расширенные колёсные арки, передний бампер со встроенными фонарями, а также огромное заднее антикрыло и многие другие элементы.

Будет ли модернизирован силовой агрегат, пока неизвестно. Также неизвестно, сколько он будет стоить.

Ранее компания Ford продемонстрировала Bronco Sport. Базовая комплектация этого авто стоит 28 155 долларов (около 2 млн рублей).

Читайте также: В России представили модернизированный самосвал Ford Cargo