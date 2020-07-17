Пекин, , 09:13 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval сменил свой логотип. Изображение новой эмблемы компании размещено на портале «Китайские автомобили».

Новый логотип Haval Пресс-служба Haval

Стоит отметить, что последний раз Haval менял свой логотип в начале прошлого года.

Журналисты портала узнали о новом логотипе на официальном представлении кроссовера Haval H6 третьего поколения. Именно это авто является самым популярным среди всех моделей марки.

Новый логотип имеет два отличия. Первое — цвет фона. Теперь он выполнен в чёрном цвете. Ранее фон имел темно-серый цвет. Второе отличие — это размер логотипа. В новой версии он стал больше.

В компании заявили, что новый знак будет использоваться на всех новых моделях бренда. Пока неизвестно, когда авто с новым логотипом появится в России.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне текущего года российские дилеры китайской компании Haval реализовали 1444 автомобиля, что на 99% больше по сравнению с июнем прошлого года.

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