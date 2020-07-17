Токио, , 08:55 — REGNUM Японская компания Toyota анонсировала премьеру седана бизнес-класса Camry нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка оснащена модернизированным комплексом систем безопасности Safety Sense 2.5, а также множество обновлений. В числе новшеств: современный комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2.5, новые комплектации и более широкий выбор опций.

Комплекс безопасности в отличие от предыдущей своей версии получил более качественную видеокамеру и радиолокационные датчики улучшенной чувствительности. Кроме того, система включает в себя: помощник экстренного управления рулевым колесом, инновационный адаптивный круиз-контроль и помощник удержания полосы движения.

Напомним, с января по май текущего года самой продаваемой моделью Toyota на вторичном рынке РФ стал седан Camry. За отчётный период в стране было продано 23 879 подержанных Camry, что на 13% меньше, чем год назад.

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