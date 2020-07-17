Хьюстон, США, , 05:33 — REGNUM Орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» будет запущен в космос 31 октября 2021 года из-за ситуации с распространением коронавируса, а также некоторых технических проблем, 16 июля сообщается на сайте НАСА.

В агентстве отметили, что в связи с пандемией количество сотрудников, которые занимаются строительством телескопа, уменьшилось. При этом в НАСА выразили надежду на то, что из-за задержки запуска аппарата затраты на его создание не увеличатся и не превысят бюджет проекта в $8,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте этого года, в разгар пандемии коронавирусной инфекции в мире, NASA решило отложить испытания телескопа «Джеймс Уэбб».

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