Воронеж, , 02:55 — REGNUM В авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Воронежской области, поступил модернизированный бомбардировщик Су-34 — первый из новой партии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

Выпуск модернизированных многоцелевых бомбардировщиков Су-34 начал Новосибирский авиационный завод. Прибывшая в часть боевая машина является первой в новой партии. Её отличают от предшественника улучшенные системы радиоэлектронной борьбы, управления вооружением и наведения.

К настоящему моменту лётный и технический состав авиационного полка осуществил приемку нового самолёта, проверку основных узлов и агрегатов завода-изготовителя, после чего перебазировал самолёт к месту постоянной дислокации части.

Как сообщало ИА REGNUM, опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика С-34, который будет относится к поколению 4++, создадут к 2022 году. При модернизации, которую проведёт компания «Сухой», будет учтён опыт боевого применения этих самолётов в Сирии.

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