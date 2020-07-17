Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

«Он имел в виду недавние летные испытания, проведенные нами в марте, когда мы достигли скорости, в 17 раз превышающей скорость звука», — объяснил источник в Пентагоне.

По информации телеканала, в США разрабатывают две единицы вооружений с использованием гиперзвуковых технологий: планирующий блок, способный осуществлять маневры в атмосфере и гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость, в 10 раз превышающую скорость крылатых ракет Tomahawk. Испытания последней Пентагон планирует провести до конца 2020 года.

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Американский президент при этом внимательно следит за разработками в этой сфере. «Существует поддержка программы на уровне президента и заинтересованность в том, что мы делаем», — сказал представитель Минобороны США.

Напомним, в мае 2020 года Белый дом одобрил проект создания гиперзвуковой ракеты, превосходящей российские и китайские аналоги. Трамп объявил, что это будет «супер-пупер» ракета, которая будет в 17 раз быстрее скорости звука и чем самая быстрая ракета, имеющаяся в распоряжении США сейчас.

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