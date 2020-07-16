Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Руководство американской соцсети Facebook намерено запустить в более чем 50 странах мира аналог китайского приложения TikTok. Об этом 16 июля передает телеканал NBC со ссылкой на источник.

Отмечается, что сервис будет называться Instagram Reels, он станет доступен для пользователей в течение нескольких недель. Функция появится в приложении Instagram.

Так, пользователи смогут публиковать короткие видеоролики, а также накладывать на них аудиодорожки из каталога доступных треков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом. На сегодняшний день в США пользователей TikTok насчитывается более 30 млн.

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