Лондон, , 14:30 — REGNUM Британский автопроизводитель Land Rover добавил в линейку двигателей Range Rover и Range Rover Sport новый дизельный мотор объёмом три литра с мягким гибридом. Об этом сообщается на сайте Drive.ru.

Новый силовой агрегат заменит устаревший трёхлитровый V6 и дизельный мотор V8 рабочим объёмом 4,4 литра.

Стоит отметить, что новый двигатель уже появился в Великобритании, а в ближайшее время новинка должна быть представлена на российском рынке.

Всего предлагаются два варианта гибридного мотора. Первый — вариация D300 мощностью 300 л. с. (650 Нм). Второй — модель D350 производительностью 350 «лошадей» (700 Нм).

Расход топлива 300-сильного движка равен 7,1 литра на 100 км, а более мощного D350 — 7,7 литра на 100 км. За счёт электромотора и доработанных каталитических конверторов выбросы вредных веществ в атмосферу снизились на 37 г/км.

Напомним, в июне нынешнего года компания Jaguar Land Rover представила юбилейную версию Range Rover Fifty, собранную в честь 50-летия марки. Всего автопроизводитель планирует собрать 1970 единиц данной версии автомобиля.

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