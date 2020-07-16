Тяньцзинь, Китай, , 14:04 — REGNUM В китайском Тяньцзине запустили два беспилотных автомобиля для патрулирования и розничной торговли в парке. Об этом 16 июля сообщает Xinhua.

Один из автомобилей предназначен для торговли. Прохожий может подойти к нему и купить бутылку воды, оплатив покупку с помощью телефона.

Патрульный автомобиль оснащён 360-градусной системой визуализации. Он может отправлять видеоданные на высокой скорости и проводить раунд патрулирования территории площадью 36 кв. м за 20 минут.

Предполагается, что к 2024 году будет открыто около 300 км дорог для испытаний таких транспортных средств.