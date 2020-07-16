Пекин, , 13:10 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi (принадлежит концерну Volkswagen AG) совместно с китайской компанией SAIC Motor планирует начать в Шанхае сборку лифтбека A7L. Об этом сообщает портал Carscoops.

Отмечается, что в производство Audi A7L корпорация Volkswagen AG вложит порядка 4,13 млрд юаней (около 0,52 млрд евро). Производство модели должно начаться в течении текущего года.

По расчётам специалистов немецкой автокомпании, инвестиции должны довольно быстро окупиться, поскольку себестоимость производства в КНР значительно ниже. В год автопроизводитель планирует выпускать порядка 60 000 автомобилей. Первая модель сойдёт с конвейера завода в начале 2022 года.

Ранее немецкая корпорация Audi представила прототип нового кроссовера Q4 Sportback e-tron с электрическим мотором. Новинка должна стать прямым конкурентом электрокаров Jaguar I-Pace и Tesla Model X.

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