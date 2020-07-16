Берлин, , 11:50 — REGNUM Немецкая компания Porsche представила новую версию суперкара 911 Turbo. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Porsche 911 Turbo отличается от ранее представленной модели Turbo S. Хотя под капотом новинки все тот же оппозитный мотор на 3,8 л выдает он только 580 л. с., что 70 «лошадей» меньше, чем у Turbo S.

Однако это никак не повлияло на динамические характеристики. С 0 до 100 км/ч 911 Turbo разгоняется за 2,8 с. Для сравнения этого же показателя 911 Turbo S достигает за 2,7 с. Максимальная скорость новинки составляет 320 км/ч, что также ненамного меньше, чем у Turbo S.

Агрегатируется мотор новой модели с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом. Porsche 911 Turbo получил адаптивную подвеску PASM с возможностью уменьшения дорожного просвета на 10 мм и пакет Sport Chrono.

Напомним, Porsche выпустил часы, которые имеют свыше 1,5 млн различных конфигураций.

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