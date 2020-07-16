Москва, , 11:16 — REGNUM Дилеры японской компании Toyota в России приступили к приёму заказов на две новые модификации Toyota RAV4 — «Престиж Safety» с двухлитровым мотором и «Престиж» с движком на 2,5 литра. Об этом сообщает пресс-центр компании.

Модификации «Престиж» и «Престиж Safety» оснащены инновационным вариатором и системой привода 4×4. Кроме того, версии включают в себя: динамический радарный круиз-контроль, помощник предупреждения о фронтальном столкновении (с функцией автоматического торможения), помощник удержания машины в выбранной полосе движения и другие системы.

Кроме вышеперечисленных опций «Престиж Safety» дополнительно оснащается светодиодной головной оптикой прожекторного типа, опцией автоматического складывания боковых зеркал, четырьмя видеокамерами и навигацией.

Цена «Престиж Safety» начинается от 2,531 млн рублей. Стоимость версии «Престиж» — от 2,55 млн рублей.

Напомним, по итогам первых пяти месяцев текущего года самой продаваемой подержанной моделью Toyota на рынке РФ стал седан Camry — 23 879 экземпляров.

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