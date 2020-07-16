Москва, , 10:49 — REGNUM Американская компания Ford представила в России обновлённый четырёхосный самосвал Cargo. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Весит обновленный вариант Ford Cargo 25 тонн. Авто имеет модернизированную кабину, 22-кубовый кузов, систему обогрева выхлопными газами, а также сворачиваемый тент.

В движение самосвал приводит дизельный силовой агрегат Ecotorq мощностью 420 л. с. Рабочий объём мотора равен 12,7 литра. Стоит отметить, что движок сочетается с умным компрессором и генератором, который отключается в случае необходимости.

С двигателем агрегатируется механическая трансмиссия ZF, а за доплату покупатель может приобрести самосвал с автоматической коробкой передач ZF TraXon.

Шасси для новинки будут производить на предприятии «Автотор» в Калининграде. Стоит начальная комплектация обновлённого Ford Cargo 8,8 млн рублей.

Ранее компания Ford возобновила поставки своего 435-сильного дизельного мотора Godzilla Pushrod V8. Данный двигатель предназначен для установки в самые большие пикапы серии Super Duty.

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