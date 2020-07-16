Пекин, , 10:34 — REGNUM Китайская компания Chery обнародовала официальные изображения своего нового электрокроссовера Chery S61. Об этом сообщает China Car News.

Chery S61 China Car News

Chery S61 построен на алюминиевой платформе LFS. Именно эта «тележка» ляжет в основу других электрифицированных моделей китайской марки.

Габариты новинки составляют 4630×1920×1650 мм. Колесная база равна 2630 мм.

В качестве оснащения Chery S61 получил светодиодные фары и оригинальные колесные диски на 20 дюймов. Внутри появилась жидкокристаллическая панель, состоящая из двух экранов на 12,3 дюйма.

Также новая модель электрокроссовера получила беспилотный комплекс ADAS, автоматический парктроник, сеть 5G, систему распознавания лиц и технологию обновления программного обеспечения «по воздуху».

Пока ничего не известно о моторной гамме электрокара.

Напомним, по итогам июня 2020 года в России было продано на 28% больше автомобилей марки Chery по сравнению с июнем 2019 года.

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