Пекин, , 08:52 — REGNUM Китайский автопроизводитель Great Wall представил новый турбированный двигатель 4N20. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителей.

Новый силовой агрегат обладает рабочим объёмом два литра, диаметром цилиндра 82 мм, ходом поршня 94,6 мм и межцилиндровым расстоянием 91 мм. Отмечается, что мотор отвечает экологическому стандарту China 6, который повторяет стандарт Euro 6.

Мощность версии двигателя, на основе которой была создана новинка, составляет 204 л. с. (320 Нм). Форсированный же вариант развивает мощность до 245 «лошадей» (385 Нм).

С мотором 4N20 работает новая преселективная 9-скоростная роботизированная трансмиссия, которая имеет два мокрых сцепления. Данная коробка передач на 36% компактнее и на 2% эффективнее базовой. Также новая трансмиссия может использоваться вместе с гибридными моторами.

Старт массового выпуска нового мотора и «робота» планируется уже в нынешнем году.

Напомним, компания Great Wall готовит к выпуску рамный внедорожник под премиальным брендом Wey. Кузов новинки установлен на платформу P01 от Haval H9.

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