Берлин, , 08:32 — REGNUM Немецкая компания Audi представила «заряженные» версии кроссоверов SQ7 и SQ8 с новыми двигателями TFSI. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Audi SQ7 TFSI Audi-mediacenter.com

SQ7 и SQ8 оборудуют восьмицилиндровым бензиновым мотором с двойным турбонаддувом на 4 литра мощностью 507 л. с. и 770 Нм крутящего момента. Агрегатируется он с восьмиступенчатым «автоматом» tiptronic и системой постоянного привода quattro.

С 0 до 100 км/ч кроссоверы разгоняются за 4,1 с. Стоит отметить, что эти же кроссоверы с дизельными моторами достигают этого показателя за 4,8 с.

В продаже на европейском авторынке «заряженные» версии кроссоверов SQ7 и SQ8 с новыми моторами появятся осенью 2020 года.

Ранее стало известно, что гибридные модели A7 55 TFSI E PHEV от немецкой компании Audi поступят на авторынок к концу текущего года.

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