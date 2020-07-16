Москва, , 08:16 — REGNUM Британская компания Bentley представила в РФ версию Bentley Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая выпущена тиражом всего в 30 экземпляров. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Единственный экземпляр этой модели, поступивший в Россию, выставлен в дилерском салоне «Bentley Москва».

В качестве силового агрегата в Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner установлен восьмицилиндровый двигатель на 6,75 л производительностью 512 л. с. Этот мотор британская компания в разных модификациях выпускает уже 60 лет.

На производство мотора тратиться около 15 часов. Его выпускают на заводе британской компании в Крю. Каждый двигатель получает именную табличку с подписью создавшего его специалиста.

Интерьер Bentley Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner выполнен в серебряных тонах. Автомобиль получил оригинальные колесные диски на 21 дюйм.

Цена модели пока не сообщается.

Ранее появилась информация, что Bentley представит в скором времени новый кроссовер Bentley Bentayga 2021 модельного года.

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