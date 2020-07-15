Москва, , 15:24 — REGNUM Китайская компания JAC оборудует электромобиль JAC iEV7S, который представит в России, современными опциями. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Электрокар будет идти со светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами.

Внутри JAC iEV7S оборудуют бортовым компьютером с 8-дюймовым тачскрином. Среди оснащения новинки также будет система кругового обзора, круиз-контроль, бесключевая система доступа.

Габариты электрокара будут составлять 4135×1750×1560 мм. Колесная база равна 2490 мм.

В качестве силовой установки электрокар получил электрический мотор производительностью 115 л. с. До 100 км/ч электрокар разгоняется за 12 с. На одном заряженном аккумуляторе машина может проехать до 280 км.

Продаваться на российском авторынке JAC iEV7S будет с августа 2020 года.

Напомним, продажи автомобилей JAC в июне 2020 года на российском авторынке выросли на 30% по сравнению с прошлым годом.

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