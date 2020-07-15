Нью-Дели, , 15:02 — REGNUM Британская автомобилестроительная компания MG Cars представила в Индии премиальный кроссовер MG Hector Plus. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новинка получила современное оснащение и комфортный салон на шесть посадочных мест. MG Hector Plus во многом похож на кроссовер Chevrolet Captiv последнего поколения.

Дизайн авто выделяется выразительной передней частью. Спереди автопроизводители разместили модернизированную решетку радиатора с большим количеством ячеек и зауженными передними фарами. Что же касается кормы, то там можно выделить необычную форму фонарей и изящную форму двери багажника.

Линейка двигателей новинки включает в себя два силовых агрегата. Один из них — 1,5-литровый турбированный двигатель производительностью 150 «лошадей», который сочетается со стартер-генератором на 48 вольт. Второй — турбированный дизельный мотор объемом два литра и отдачей в 170 «лошадей».

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