Нижний Новгород, , 14:58 — REGNUM Со дня выпуска первой модели ГАЗ-24 «Волга» на Горьковском автозаводе прошло 50 лет. Об этом сообщает портал Speedme.

15 июля 1970 года с конвейера ГАЗ сошла первая «Волга». Данная модель пришла на смену ГАЗ-21.

В год там производилось до 75 тыс. моделей. До 1993 года было произведено около 1 481 561 единица ГАЗ-24.

Окончательный вариант ГАЗ-24 «Волга» был утвержден после тщательного отбора. Предлагалось семь различных прототипов модели.

Напомним, модель ГАЗ-24 «Волга» в основном использовалась представителями партноменклатуры. Она была востребована в милиции и такси.

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