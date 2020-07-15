Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Фрегат «Адмирал Касатонов» передали Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ. Об этом 15 июля сообщает ТАСС.

Отмечается, что на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге приёмный акт подписали председатель госкомиссии Виктор Иванов и ответственный сдатчик Денис Цветков.

Фрегат будет готов к подъему Андреевского флага и приёму в состав ВМФ после утверждения приёмного акта главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым.

Ранее сообщалось, что 6 июня «Адмирал Касатонов» завершил морскую часть испытаний и вернулся на «Северную верфь» для ревизии. На фрегате проверили проектные характеристики корабля, работу систем и вооружения, отработали взаимодействие с авиацией и подлодками, а также провели спасательные и эвакуационные учения.

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