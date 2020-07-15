Токио, , 12:45 — REGNUM В сети появились снимки обновлённой версии кроссовера Mitsubishi Outlander. Изображения авто размещены на сайте CarsWeek.ru.

Судя по фотографиям рестайлинговый кроссовер будет создан по мотивам концепта Mitsubishi Engelberg Tourer, премьера которого проходила в 2019 году на автосалоне в Женеве.

Новинка оснащена двухуровневой головной оптикой, новыми задними фонарями и иным расположением отражателей на заднем бампере.

Какой будет салон авто пока не сообщается. Однако ожидается, что интерьер будет выполнен в стиле концепта Mitsubishi Engelberg Tourer. Если это окажется так, то в салоне новинки появится виртуальная «приборка» и отдельно стоящий дисплей информационно-развлекательной системы, прикрепленный к передней панели.

Вероятно, что рестайлинговая модель будет собрана на «тележке» CMF-C/D. Тогда длина авто может составить 4 648 мм. Официальная премьера кроссовера планируется в 2020 году.

Ранее компания Mitsubishi представила модель Eclipse Cross в комплектациях Outdoor и Sport для бразильского авторынка.

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