Калининград, , 11:54 — REGNUM На калининградском предприятии «Автотор» начался выпуск нового седана бизнес-класса KIA K5, который призван заменить KIA Optima. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба компании.

«Производство модели ведется методом крупноузловой сборки. Продажи KIA K5 на российском рынке стартуют осенью 2020 года», — говорится в сообщении.

Габариты новинки составляют: 4905×1860×1445 мм. Колесная база достигает 2850 мм.

Моторная линейка KIA K5 состоит из двух бензиновых двигателей, которые идут в паре с шестиступенчатым «автоматом» и восьмиступенчатой АКПП соответственно. Производительность первого двухлитрового мотора MPI с распределенным впрыском топлива составляет 150 л. с. (192 Нм).

Мощность второго агрегата на 2,5 л составляет 194 л. с. (246 Нм). Такой мотор получил систему непосредственного впрыска топлива GDI.

Ранее стало известно, что цена на обновленный Kia K5 в США составляет от 23 490 долларов (1,68 млн рублей).

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