Пекин, , 11:35 — REGNUM Китайский автопроизводитель BYD представил новую вариацию седана BYD Han с электрическим мотором и предустановленным модулем связи 5G. Об этом сообщается на сайте 3Dnews.ru.

Авто оснащено системой HiCar, работающей на программной платформе HarmonyOS от Huawei. Данная операционная система совместима с Android-приложениями.

При помощи системы Huawei HiCar водитель может управлять многими функциями машины на расстоянии.

Сама модель авто будет продаваться в двух комплектациях: электрической и гибридной.

Полностью электрическая версия может быть с одним мотором на передней оси мощностью 222 л. с. или с двумя на каждой оси (272 л. с.). В свою очередь гибридная версия имеет наддувной двигатель внутреннего сгорания рабочим объёмом два литра и три электрических мотора. Общая мощность этого силового агрегата составляет 476 л. с.

Ранее компания BYD представила модель Han DM, которая имеет гибридную систему третьего поколения.

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