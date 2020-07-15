Москва, , 09:48 — REGNUM Эксплуатацию несерийных малых самолётов, с помощью которых обрабатывают поля и тушат пожары, предлагает запретить Росавиация. Об этом пишет 15 июля газета «Известия», ссылаясь на поручение главы ведомства Александра Нерадько.

Авиационные власти полагают, что использование единичных экземпляров воздушных судов (ЕЭВС) небезопасно. Против запрета на их эксплуатацию выступила Ассоциация авиаработ, указывая, что сельхозпроизводители тогда потеряют часть валютной выручки, а защищать и охранять леса станет сложнее. Дело в том, что эксплуатация типовых воздушных судов обходится дороже.

Нерадько, уточняет издание, поручил проработку законодательного запрета на эксплуатацию ЕЭВС руководителю департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлане Петровой. Запрет потребует изменения п. 1 ст. 36 Воздушного кодекса.

На долю несерийных малых самолётов приходится до 90% авиахимических работ и более 50% работ по защите и охране лесов. Серийные сельскохозяйственные самолеты собираются производить только в Татарии, это модель Т-500, разработанная казанской компанией «МВЕН».

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