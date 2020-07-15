Берлин, , 08:49 — REGNUM Подразделение Mercedes-Benz — AMG представило Mercedes-AMG GT Black Series. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Стоит отметить, что представленный суперкар является вторым после гиперкара One самым мощным автомобилем немецкого бренда.

В качестве силовой установки Mercedes-AMG GT Black Series получил восьмицилиндровый двигатель на 4 л мощностью 730 «лошадей». Такой движок мощнее на 145 л. с. того, что установлен на флагманский GT R.

Над созданием суперкара специалисты немецкой компании трудились на протяжении нескольких лет. В основу суперкара легла облегченная конструкция, которая сделана из композитных материалов.

Ранее стало известно, что новый седан Mercedes S-class поколения W223 в качестве силовых агрегатов получит плагин-гибридную установку PHEV, а также четырех-, шести‑ и восьмицилиндровые двигатели.

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