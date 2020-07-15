Лондон, , 08:15 — REGNUM Британский автопроизводитель Mini начал испытания модернизированной модели Cooper SE. Об этом сообщается на сайте издания Carscoops.

Стоит отметить, что Cooper SE — это первый серийный автомобиль британской марки с электрическим мотором. Первая версия электрокара появилась в продаже совсем недавно — в марте текущего года.

Наиболее заметным изменением является иной передний бампер и модернизированная большая фальшрадиаторная решётка. Кроме того, передний бампер имеет два вентиляционных отверстия по бокам и круглые противотуманные фары. Больше изменений в экстерьере у обновленного авто нет.

Что же касается салона, то там ожидается новая информационно-развлекательная система. Электродвигатель Cooper SE, вероятно, останется от прежней версии электрокара.

Напомним, в дореформенной модели был установлен агрегат номинальной производительностью 184 л. с. (270 Нм), который питал аккумулятор ёмкостью 32,6 кВт-ч. Такой двигатель позволяет проехать электрокару без подзарядки 270 км (по стандарту WLTP).

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