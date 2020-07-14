Пекин, , 15:26 — REGNUM Серийное производство истребителей пятого поколения (четвертого по номенклатуре КНР) J-20В, который является модифицированной версией истребителя Chengdu J-20, началась в Китае. Об этом 14 июля сообщает портал businessinsider.com.

По информации источника, серийное производство истребителей стартовало на прошлой неделе.

При этом осенью 2019 года из сообщений СМИ КНР стало известно, что было начато строительство трех производственных площадок для производства J-20В, и две из них должны были производить данный истребитель с российским двигателем АЛ-31Ф, и ещё одна — с силовой китайским двигателем Xian WS-15.

Также известно, что истребитель J-20В в первую очередь отличается от J-20 двигателем с управляемым вектором тяги.

Отметим, китайский истребитель J-20 разработан корпорацией Shenyang Aircraft как истребитель пятого (четвертого по номенклатуре КНР) поколения, который создан по технологии «стелс» («невидимка»). Все данные о данном самолете засекречены.