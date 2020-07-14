Сеул, , 15:20 — REGNUM Связь шестого поколения 6G будет коммерциализирована в 2028 году и станет популярной — к 2030 году. Об этом говорится в докладе компании Samsung .

Отмечается, что Международный союз электросвязи начнет работу по определению концепции сетей 6G в 2021 году. В компании также полагают, что на разработку технического стандарта для новых сетей потребуется меньше времени, чем для 5G.

Руководитель центра коммуникационных исследований Samsung Research Сунхьюн Чой отметил, что компания планирует приступить к разработкам уже в 2020 году.

В компании считают, что скорость передачи данных в сетях 6G составит 1 тыс Гбит в секунду, а задержка — меньше 100 микросекунд. Скорость передачи данных превысит 5G в пять раз, а задержка сократится в 10 раз.

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