Берлин, , 12:59 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье HGP-turbo создало 962-сильный кроссовер Porsche Cayenne Turbo. Видео с его тестов размещено на канале MotorOli. de в YouTube.

Стоит отметить, что изначальная производительность Cayenne составляла 550 л. с. Таким образом, тюнерам удалось увеличить мощность машины на 412 «лошадей».

По результатам испытаний выяснилось, что доработанная версия модели может разогнаться до 330 км/ч, что на 44 км больше, чем результат у исходного варианта модели. До «сотни» Cayenne Turbo разгоняется за 3,1 секунды,

В движение суперкар приводит четырёхлитровый мотор V8 твин-турбо.

Стоимость пакета модернизаций составляет порядка 30 тыс. евро (около 2,41 млн рублей).

Ранее немецкая компания Porsche получила Одобрение типа транспортного средства в России на новый Porsche 911 Turbo.

Читайте также: Представлена новая версия Porsche Taycan с одним электромотором