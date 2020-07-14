Сеул, , 12:44 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель минивэна Kia представил снимки салона модели Carnival (в США его знают как Kia Sedona) четвертого поколения. Фотографии интерьера модели размещены на сайте компании.

Kia Carnival Kianewscenter

Судя по изображениям внутри модели появился новый мультимедийный комплекс с большим дисплеем на 12,3 дюйма. Он размещён над передней панелью по центру.

Теперь управление трансмиссией осуществляется с помощью так называемой «шайбы». Ожидается, что автомобиль будет иметь семь, девять или 11-местные модификации с тремя или четырьмя рядами.

Построена Carnival на платформе кроссовера Kia Sorento, а в ее гамму агрегатов вошли 2,5-литровый бензиновый мотор, дизель и гибрид.

Автопроизводитель планирует вывести на рынок новую модель уже в третьем квартале 2020 года.

Ранее компания Kia представила три новые комплектации электрокроссовера e-Niro: e-Niro 2, e-Niro 3 и e-Niro 4+.

Читайте также: Обнародованы официальные снимки нового Kia Carnival