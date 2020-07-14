Пекин, , 11:10 — REGNUM Модернизированный премиум-седан Hongqi H5 стал мощнее, быстрее и экономичнее донора — нынешней Mazda6. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Новинка построена на переднеприводном шасси от Mazda6, которое позволяет размещать на авто модернизированный бензиновый турбомотор 1.8, сочетающийся со стартер-генератором на 48 вольт. Итоговая мощность доработанного движка по сравнению с базовой версией выросла с 187 до 197 «лошадей».

Силовой агрегат функционирует с 6-ступенчатым «автоматом». В смешанном цикле данный мотор расходует 6,4 литра на 100 км пути.

Внутри авто появился нефиксируемый джойстик автоматической коробки передач, который сменил классический селектор. Также автопроизводители установили в салон информационно-развлекательный комплекс и систему голосового управления.

Ранее стало известно, что компания Mazda прекращает в США продажи модификаций Mazda CX-5 с дизельным мотором.

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