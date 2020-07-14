Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Запуск первого военного спутника в Южной Корее Anasis-II, запланированный на 14 июля, отложен из-за проверки оборудования. Об этом говорится в официальном аккаунте Twitter частной американской компании SpaceX.

Известно, что запуск южнокорейского спутника связи должен был осуществляться с космодрома-базы ВВС США на мысе Канаверал, расположенной в штате Флорида, с помощью ракеты Falcon 9 Block 5.

Новая дата запуска будет определена позднее. Причина проверки и суть проблемы не уточняются.

Отмечается, что в настоящее время южнокорейские военные используют для связи международные и гражданские спутники.