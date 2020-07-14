Загреб, , 10:13 — REGNUM Благодаря искусственному интеллекту (ИИ) гиперкар Rimac C_Two сможет самостоятельно анализировать текущую ситуацию на дороге и помогать водителям в управлении их новым авто. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании подчеркнули, что Rimac C_Two будет общаться с водителем не с помощью голосовых командах или цифровых помощников, а иначе.

«Система Driver Coach — это, по сути, искусственный интеллект, который анализирует огромное количество данных, чтобы максимально повысить производительность автомобиля на трассе и подстроить его под каждого конкретного водителя», — сообщил представитель автопроизводителя.

Отмечается. что система будет использовать суперкомпьютер для анализа и хранения шести терабайт данных, собираемых с девяти бортовых камер, системы LIDAR, еще одного радара и 12 ультразвуковых датчиков.

ИИ будет подбирать для водителя самый динамичный и комфортный для него режим вождения.

Ранее компания Rimac представила концепт гиперкара Scalatan с электромотором мощностью 3000 «лошадей». Этот концепт появится на рынке не ранее, чем в 2080 году.

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