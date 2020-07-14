Пекин, , 09:13 — REGNUM Китайский кроссовер Geely Icon обзавелся новой модификацией. Об этом сообщается на сайте издания Autohome.

Новый кроссовер оснащен перезаряжаемым гибридным силовым агрегатом и новым дизайном кузова. Новинка выделяется переработанной решеткой радиатора, новой головной оптикой и иным исполнением кормы.

Geely Icon построен на «тележке» BMA от компании Volvo. За счёт этого машина получилась довольно компактной (4350×1810×1615 мм). Межосевое расстояние колёс равно 2640 мм — это обеспечивает достаточное пространство в салоне.

Суммарная производительность силового агрегата составляет 258 «лошадей». Он состоит из 1,5-литрового мотора мощностью 177 л. с. и электромотора с аккумулятором 10,7 кВт-ч. Батарея позволяет проехать авто на одной электротяге 50 км.

Напомним, в июне 2020 года в России было продано на 117,08% больше автомобилей китайской компании Geely, чем в мае. Если же сравнивать июньские продажи текущего года с аналогичным месяцем прошлого года, то они выросли на 10,38%.

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