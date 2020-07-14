Токио, , 08:09 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda Civic Type R нового поколения оснастят системой привода 4×4. Об этом сообщается на сайте BestCarWeb.

По данным журналистов, новинку укомплектуют гибридным мотором, состоящим из четырёхцилиндрового турбомотора рабочим объёмом два литра и двух электромоторов. Общая мощность двигателя составит 400 «лошадей».

Отличительной особенностью гибрида является то, что бензиновый движок будет приводить в движение только передние колёса, а электромотор — задние.

Стоит отметить, что нынешний бензиновый Type R имеет двухлитровый турбированный мотор производительностью 306 л. с. (400 Нм), который работает с 6-скоростной механической трансмиссией.

Ожидается, что официальная премьера обновлённого Honda Civic Type R 4×4 состоится в 2021 году.

Ранее компания Honda провела рестайлинг компактного кроссовера WR-V, предназначенного для индийского авторынка.

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