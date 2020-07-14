Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Первые восемь модернизированные истребители F-15EX Strike Eagle, которые могут оснащаться гиперзвуковым оружием, заказало министерство обороны США, 13 июля сообщается на сайте компании Boeing.

Сумма контракта составляет почти $1,2 млрд. Кроме того, в Пентагоне объявили бессрочный контракт на поставку истребителей этой же модели на сумму $23 млрд. В будущем американское военное ведомство планирует получить 144 подобные боевые машины.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года подкомитет Сената США по ассигнованиям на оборону одобрил закупку для ВВС США истребителей F-15EX на сумму $992,4 млн в 2020 году.

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