Москва, 13 июля 2020, 22:00 — REGNUM В России разрабатывается многоразовый ракетный двигатель, который рассчитан на сто пусков. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Многоразовость — это сто пусков на ракете. Сто пусков и не менее трех включений двигателя в ходе одного пуска. Мы работаем над таким двигателем», — сказал Рогозин в интервью «Комсомольской правде».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что в России начались разработки многоразовых космических ракет, ими занимается специально созданное опытное конструкторское бюро.
По его словам, одна из разработок носит название «Крыло — СВ», и создаётся она совместно Фондом перспективных исследований и ЦНИИмаш.
Рогозин заявил, что российская схема посадки такой ракеты будет иной — не «свечкой», как у ракеты Falcon, а «по-самолётному».
Читайте также: Рогозин рассказал о прототипе российских многоразовых космических ракет