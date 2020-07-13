Москва, , 22:00 — REGNUM В России разрабатывается многоразовый ракетный двигатель, который рассчитан на сто пусков. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Многоразовость — это сто пусков на ракете. Сто пусков и не менее трех включений двигателя в ходе одного пуска. Мы работаем над таким двигателем», — сказал Рогозин в интервью «Комсомольской правде».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин заявил, что в России начались разработки многоразовых космических ракет, ими занимается специально созданное опытное конструкторское бюро.

По его словам, одна из разработок носит название «Крыло — СВ», и создаётся она совместно Фондом перспективных исследований и ЦНИИмаш.

Рогозин заявил, что российская схема посадки такой ракеты будет иной — не «свечкой», как у ракеты Falcon, а «по-самолётному».

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