Тегеран, , 10:57 — REGNUM 12 июля командующий армейской авиационной службой Ирана (Havanirooz) бригадный генерал Юсеф Горбани заявил, что авиация страны будет обеспечена ракетами дальности 20 и 100 км. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Горбани отметил, что иранская армейская авиация вплоть до настоящего момента достигала хороших результатов в направлениях «огня и забвения», высокоточных управляемых и ракет с 8,5 км дальности. Он подчеркнул, что армейская авиационная служба изготовила 435 деталей с 600 000 серий в рамках принципа самообеспечения.

В другом месте своего выступления он упомянул о спасательных операциях армейской авиационной службы во время смертоносного землетрясения в Керманшахе и пожара в Загросе. Горбани подчеркнул, что армейская авиация Ирана провела крупнейшие ночные военные учения, которые являются новшеством на Ближнем Востоке.