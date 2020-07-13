Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Автопроизводитель Jeep (принадлежит итало-американской компанией Fiat Chrysler Automobiles) планирует в скором времени выпустить новый дизельный мотор семейства Ecodiesel для пикапа Gladiator. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Отмечается, что старт продаж новинки запланирован на третий квартал текущего года.

Новый дизельный мотор для пикапа Gladiator образца 2021 называется EcoDiesel V6. Его рабочий объём составляет три литра, а производительность 260 «лошадей» (600 Нм). Данный агрегат сочетается с 8-скоростным «автоматом».

В пресс-службе марки также сообщили, что кроме нового мотора Gladiator также будет иметь более жесткие оси Dana 44 спереди и сзади. Ими обычно комплектуют грузовик во внедорожной версии Rubicon.

Ранее автопроизводитель Jeep представил спецверсию для своего кроссовера Jeep Renegade под названием Orange Edition.

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