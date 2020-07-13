Москва, , 12:48 — REGNUM Первый лёгкий вертолёт класса люкс «Ансат», выполненный в стиле Aurus, заказчик может получить уже в 2020 году. Об этом 13 июля сообщил первый заместитель главы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Он уточнил, что переговоры с заказчиками на сегодняшний день находятся в продвинутой стадии.

«Первый вертолет рассчитываем передать уже в этом году», — заявил ТАСС Артяков.

Он добавил, что объём производства таких корпоративных вертолётов как «Ансат» Aurus, которые являются «штучным и эксклюзивным» товаром, во многом будет определяться потребностями и пожеланиями заказчиков.

Напомним, многоцелевой вертолёт «Ансат» спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолётного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта.

Ранее по теме: Ростех подготовил для МАКС-2019 десять новинок

Как сообщало ИА REGNUM, лёгкий вертолёт «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus, был представлен в августе 2019 года на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

В феврале 2020 года холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» получил одобрение Росавиации на производство вертолётов «Ансат» с салоном повышенной комфортности в стилистике бренда Aurus. Это позволило приступить к серийному выпуску и поставкам машин в данной модификации.

Читайте ранее в этом сюжете: Посетители МАКС-2019 увидят медицинскую версию вертолета «Ансат»