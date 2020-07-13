Москва, , 12:07 — REGNUM Семейство легких бронеавтомобилей «Стрела» разработали специалисты «Военно-промышленной компании» (ООО «ВПК») в инициативном порядке. Об этом 13 июля сообщил гендиректор компании Александр Красовицкий.

По его словам, конструкторы ВПК в кратчайшие сроки разработали концепцию по созданию бронированных автомобилей лёгкого класса. В её рамках был изготовлен экспериментальный образец.

Он отметил, что машина предназначена для перевозки людей и грузов с обеспечением требуемого уровня бронезащиты. Её можно транспортировать на внешней подвеске вертолёта типа Ми-8.

«Машина может использоваться в качестве командирской машины, транспортного средства и оперативно-служебной машины в специальных подразделениях органов исполнительной власти или как база для создания семейства автомобилей, а также монтажа вооружения и специального оборудования», — цитирует Красовицкого ТАСС.

Полная масса «Стрелы» составляет 4,7 т, максимальная скорость по шоссе — 155 км/ч, вместимость — до восьми человек. По словам Красовицкого, сегодня подобных бронеавтомобилей на вооружении российской армии нет.

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