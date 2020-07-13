Пекин, , 11:04 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery представил семиместный кроссовер Exeed VX. Об этом сообщается на сайте «Авторевю».

Новинка собрана на базе новейшей платформы M3X, в которой применены технологии британской компании Jaguar Land Rover. В результате Exeed VX получился весьма большим. Его длина составляет 4970 мм, а расстояние между осями равно 2900 мм.

В салоне авто установлен большой экран с эффектом парения. Левая часть дисплея отвечает за панель приборов, а правая предназначена для управления информационно-развлекательным комплексом. Размер каждого экрана равен 12,3 дюйма.

Также внутри семиместки есть компактный селектор переключения передач и блок управления климатом, который выполнен в виде сенсорных клавших. В оснащении Exeed VX отдельно стоит отметить панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, видеокамеры кругового обзора и продвинутый парктроник.

Под капотом модели работает 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 197 л. с. Он агрегатируется с 7-скоростным «роботом» и системой переднего привода.

Напомним, по итогам 2020 год в России было продано 659 машин китайской марки Chery, что на 28% больше результата продаж прошлого года.

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