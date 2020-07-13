Благовещенск, , 09:44 — REGNUM В Амурской области выявили 2143 случая заражения коронавирусом, за минувшие сутки лабораторно подтвердились — 46, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Наибольшее число инфицированных за сутки выявлено в Благовещенске — 22 новых случая и в городе Свободном — 12. В остальных населённых пунктах зафиксировали единичные случаи заражения коронавирусом.

Большая часть носителей заболели пневмонией — 50,1%, 38,1 — ОРВИ, 11,8% переносят заболевание без симптомов.

За всё время пандемии в регионе полностью излечились 968 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки Хабаровский края выдал антирекорд — пять смертей пациентов с коронавирусом. Новых случаев заражения подтверждено 94. Основной прирост дают Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. У 65% диагностирована пневмония.