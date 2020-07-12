Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA изучит перерасход средств на подготовку автоматической миссии к спутнику Юпитера — Европе. Об этом сообщает SpaceNews.

Программа NASA Europa Clipper предусматривает запуск автоматической межпланетной станции к шестому спутника Юпитера. Планируется, что в состав миссии войдут орбитальный аппарат и посадочная платформа, которые будут использоваться для изучения атмосферы и поверхности Европы, покрытой слоем льда.

Программный специалист миссии Europa Clipper Курт Нибур рассказал, что в NASA ведётся оценка перерасхода средств на подготовку этой миссии. Он отметил, что особое беспокойство вызывают затраты на три из девяти приборов миссии: оптическую камеру, спектрометр для инфракрасных изображений и масс-спектрометр. Нибур добавил, что после завершения оценки в NASA могут внести изменения в конструкцию некоторых из этих приборов, а, возможно, и полностью отказаться от них.

Руководитель проекта Europa Clipper в Лаборатории реактивного движения NASA Йен Чодас отметила, что запуск этой миссии запланирован на 2024 год. Ранее в NASA рассчитывали провести этот запуск в 2023 году. Ситуация осложняется тем, что для пуска миссии планируется использовать ракету-носитель Space Launch System (SLS). Однако разработка этой ракеты может продлиться дольше, чем планировалось. Поэтому в NASA рассмотрят возможность использования другого носителя.

«Нам нужно принять окончательное решение по ракете-носителю к концу этого года», — подчеркнула Чодас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне учёные из исследовательских институтов NASA построили модель, показавшую, что в океане подо льдами Европы могут существовать живые организмы.

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