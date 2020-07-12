Москва, , 15:24 — REGNUM Возможности смартфонов, о которых не знает большинство пользователей, назвал эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко 12 июля агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что разработчики двух основных операционных систем для смартфонов — Android и iOS — внедряют в них большое количество полезных функций, на которые часть пользователей не обращает внимание. Например, обе системы позволяют узнать примерный уровень износа аккумулятора устройства (на Android с помощью специальных приложений).

Также системы от Google и Apple поддерживают функцию «оптимизированной зарядки». Активация этой функции позволит продлить срок эксплуатации смартфона благодаря продвинутому управлению зарядкой. В системах присутствует и механизм автоматического прерывания зарядки, если в порт попадает влага или грязь.

Ещё одной недооцениваемой возможностью мобильных операционных систем является функционал по работе с файлами. В частности, в iOS в приложении «Файлы» есть встроенный сканер документов, а на Android это функция поддерживается с помощью сервиса Google Drive. Гриценко добавил, что с помощью базовых приложений для iOS и Android можно обрабатывать фото и видеофайлы. Также обе системы поддерживают запись видео с экрана устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба порекомендовал удалять неиспользуемые файлы и отключать сложные эффекты анимации для повышения производительности старых смартфонов.

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