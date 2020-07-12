Париж, , 14:48 — REGNUM Первый испытательный запуск разрабатываемой ракеты-носителя Ariane 6 состоится не раньше второй половины 2021 года, заявил руководитель программ запуска Европейского космического агентства (ЕКА) Даниэль Нейеншвандер. Об этом сообщает SpaceNews.

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Предствитель ЕКА рассказал о задержке испытаний новой ракеты-носителя в ходе пресс-конференции в штаб-квартире аэрокосмического предприятия ArianeGroup в Париже. Нейеншвандер отметил, что в ЕКА не готовы назвать точных сроков первого запуска Ariane 6, подчеркнув, что он состоится не ранее второй половины 2021 года.

Специалисты ЕКА разрабатываются ракету-носитель Ariane 6 с 2014 года. Она призвана заменить тяжёлые ракеты Ariane 5, которые используются с 1998 года. Ранее в ЕКА планировали провести первый запуск носителя Ariane 6 в 2020 году, однако пандемия коронавирусной инфекции привела к срыву графика. Нейеншвандер добавил, что из-за пандемии были задержаны работы по строительству стартовой площадки для нового носителя, а также предстартовые испытания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в ЕКА заявили об успешном проведении огневых испытаний двигателя первой ступени ракеты-носителя Ariane 6.